Синдзи Кагава оформил дубль за 3 минуты в дебютном матче за «Бешикташ»

В матче 20-го тура чемпионата Турции «Антальяспор» принимал «Бешикташ». Матч закончился победой гостей — 6:2.

Полузащитник Синдзи Кагава вышел на замену на 81-й минуте. Он забил первый гол на 82-й, а на 84-й оформил дубль.

Напомним, стамбульский клуб арендовал 29-летнего футболиста у дортмундской «Боруссии» в последний день трансферного окна.

Here's Shinji Kagawa scoring just 19 seconds into his Besiktas debut. pic.twitter.com/Q4h8vIOEEq

81' Shinji Kagawa makes his Besiktas debut.

82' Scores with his first touch.

84' Scores this free kick.

😍🇯🇵pic.twitter.com/1GODqKzs5G

— Daniel Pinder (@DanielJPinder) February 3, 2019