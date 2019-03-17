Премьер-лига. 20-й тур. «Спартак» и «Зенит» сыграли вничью

Автор: Роман Шлуинский 0

В центральной встрече 20-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» принимал «Зенит». Матч закончился вничью.

Премьер-лига. 20-й тур
СПАРТАК — ЗЕНИТ —  1:1 (1:1)
Москва. 17 марта.
Стадион: «Открытие Арена». 43616 зрителей. 
Судья: Владимир Москалев (Воронеж).
«Спартак»: Селихов, Рассказов, Кутепов, Джикия, Айртон, Мельгарехо (Ломовицкий, 79), Глушаков (Умяров, 85), Зобнин, Ханни, Ташаев (Глушенков, 73), Луис Адриано.
«Зенит»Лунев, Смольников, Иванович, Ракицкий, Жирков, Кузяев, Нобоа (Дриусси, 56), Барриос, Ригони (Оздоев, 87), Дзюба, Азмун (Шатов, 74).
Голы: 1:0 — Глушаков (13), 1:1 — Барриос (27).
Предупреждения: Джикия (34), Смольников (45), Азмун (55), Зобнин (57), Глушаков (61), Ханни (86), Барриос (90).

11 (8) удары (в створ) 7 (4)
19 фолы 23
7 угловые 4
2 офсайды 3
57 % владения мячом 43

Первый тайм активнее начали хозяева. Уже на 4-й минуте Мельгарехо вышел один на один с Луневым, но пробил рядом со штангой. Спустя время москвичи открыли счет. После подачи Ташаев скинул мяч на Глушакова, который забил гол. Этот мяч стал 1500-м для «красно-белых» в чемпионатах России. После этого моменты стали создавать футболисты «Зенита». Отличный шанс был у Азмуна. Он вышел один на один с Селиховым, но пробил слабо. Позже команда из Санкт-Петербурга сравняла счет. Ригони сделал прострел на Азмуна, удар иранского форварда заблокировали, и мяч отлетел к Барриосу. Колумбиец направил футбольный снаряд точно в левый нижний угол. Во втором тайме снова мог забить Мельгарехо. Парагваец бил из-за пределов штрафной — Лунев отбил. Спустя некоторое время Ригони попал в штангу. Как не пытались атаковать команды, забить им больше не удалось. Отмечается, что эту встречу посетил бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера. 

Фото: твиттер «Спартака»
Источник:  Еженедельник «Футбол»

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