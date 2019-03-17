Премьер-лига. 20-й тур. «Спартак» и «Зенит» сыграли вничью

В центральной встрече 20-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» принимал «Зенит». Матч закончился вничью.

Премьер-лига. 20-й тур

СПАРТАК — ЗЕНИТ — 1:1 (1:1)

Москва. 17 марта.

Стадион: «Открытие Арена». 43616 зрителей.

Судья: Владимир Москалев (Воронеж).

«Спартак»: Селихов, Рассказов, Кутепов, Джикия, Айртон, Мельгарехо (Ломовицкий, 79), Глушаков (Умяров, 85), Зобнин, Ханни, Ташаев (Глушенков, 73), Луис Адриано.

«Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, Ракицкий, Жирков, Кузяев, Нобоа (Дриусси, 56), Барриос, Ригони (Оздоев, 87), Дзюба, Азмун (Шатов, 74).

Голы: 1:0 — Глушаков (13), 1:1 — Барриос (27).

Предупреждения: Джикия (34), Смольников (45), Азмун (55), Зобнин (57), Глушаков (61), Ханни (86), Барриос (90).

11 (8) удары (в створ) 7 (4)

19 фолы 23

7 угловые 4

2 офсайды 3

57 % владения мячом 43

Первый тайм активнее начали хозяева. Уже на 4-й минуте Мельгарехо вышел один на один с Луневым, но пробил рядом со штангой. Спустя время москвичи открыли счет. После подачи Ташаев скинул мяч на Глушакова, который забил гол. Этот мяч стал 1500-м для «красно-белых» в чемпионатах России. После этого моменты стали создавать футболисты «Зенита». Отличный шанс был у Азмуна. Он вышел один на один с Селиховым, но пробил слабо. Позже команда из Санкт-Петербурга сравняла счет. Ригони сделал прострел на Азмуна, удар иранского форварда заблокировали, и мяч отлетел к Барриосу. Колумбиец направил футбольный снаряд точно в левый нижний угол. Во втором тайме снова мог забить Мельгарехо. Парагваец бил из-за пределов штрафной — Лунев отбил. Спустя некоторое время Ригони попал в штангу. Как не пытались атаковать команды, забить им больше не удалось. Отмечается, что эту встречу посетил бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера.

Фото: твиттер «Спартака»

Источник: Еженедельник «Футбол»