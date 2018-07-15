Хорхе Сампаоли уволен с поста тренера сборной Аргентины

Автор: Владимир Шевелев 0

Хорхе Сампаоли

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли в ближайшее время покинет национальную команду. На ЧМ-2018 его подопечные вылетели в 1/8 финала.

В субботу руководители Ассоциации футбола Аргентины встретились с адвокатами 59-летнего специалиста и согласовали сумму неустойки.

Сампаоли получит 2 миллиона долларов в качестве компенсации, сообщает источник.

Напомним, что 59-летний тренер возглавил Аргентину прошлым летом, а его контракт действует до 2022 года.

Фото: Global Look Press

Источник: TyC sports

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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