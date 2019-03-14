«Шальке» уволил главного тренера команды Доменико Тедеско

«Шальке» отправил в отставку главного тренера команды Доменико Тедеско. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

33-летний специалист возглавлял клуб из Гельзенкирхена с лета 2017 года. В августе 2018-го он продлил контракт до конца сезона-2021/22.

12 марта «Шальке» потерпел разгромное поражение в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» — 0:7. Этот проигрыш стал пятым подряд для «горняков». В каждой из этих встреч команда пропускала не менее трех голов.

Сообщается, что временно исполняющим обязанности главного тренера «Шальке» назначен Хуб Стевенс. Отмечается, что он уже дважды работал с командой (1996—2002, 2011—2012).

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Шальке»