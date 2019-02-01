Эрнесто Вальверде: «Реал» стал лучше, «Барселоне» будет сложно»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился мнением о предстоящей встрече с «Реалом» в рамках Кубка Испании. Специалист доволен игрой «сливочных».

«Это будет большое противостояние, два больших матча подряд. Обе команды продолжат борьбу в примере, начнется плей-офф Лиги чемпионов. На команду возрастет нагрузка, но эти матчи будут интересны болельщиками.

Это будет отличный полуфинал. Посмотрим, сможем ли мы выйти в финал. В Ла Лиге у них были сложности, но теперь «Реал» стал лучше, и нам будет сложно», – сказал Вальверде.

Первые матчи 1/2 финала Кубка Испании состоятся 6 февраля, ответные – 27 февраля. Таким образом, в Испании состоится два класико подряд в течение 4 дней – 27 февраля и 2 марта, в рамках 26-го тура Ла Лиги.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca