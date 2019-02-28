Дом Карима Бензема был ограблен во время матча «Реала» с «Барселоной»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Нападающий «Реала» Карим Бензема пострадал от грабителей. Воры проникли в дом 31-летнего француза во время вчерашнего матча мадридцев в полуфинале Кубка Испании (0:3) с «Барселоной».

Пока нет информации о том, что удалось похитить преступникам.

В нынешнем сезоне в Испании и Европе неоднократно происходили кражи во время матчей. Воры влезали в дома Кевина-Принса Боатенга, Жорди Альбы (оба – «Барселона»), Садьо Мане («Ливерпуль»), Тиаго Силвы, Дани Алвеса, Эрика Максима Шупо-Мотинга (все – «ПСЖ»), президента «Марселя» Жака-Анри Эйро.

Напомним, «Барселона» обыграла «Реал» в ответном матче полуфинала Кубка Испании.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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