Дженнаро Гаттузо подозревают в отмывании денег

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Gattuso

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо оказался замешан в деле по отмыванию денег. Гаттузо был миноритарным акционером свинофермы и владел 35% акций с 2011 по 2013 год, которая обанкротилась в 2014 году.

Он покинул компанию за несколько месяцев до банкротства.

В список причастных к отмыванию денег попали 42 человека, восемь из которых арестованы, семеро под домашним арестом, а один, Паскуале Мотта, находится под стражей.

«Мистер Гаттузо никогда не играл важной роли в этой компании, а только владел определенной долей акций», – сказал адвокат 40-летнего специалиста.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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