Станислав Черчесов прервал интервью для немецкого журнала после вопроса о допинге

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отказался отвечать на один из вопросов в ходе интервью для одного немецкого издания. Вопрос был о применении допинга в сборной России.

Журналист затронул тему слухов о применении допинга российскими футболистами. «Спрашивайте меня о том, что подтверждено фактами, тогда отвечу», – заявил Черчесов.

После вопроса о допинге тренер покинул помещение, в котором проходила беседа. Лишь после продолжительного обсуждения он согласился возобновить интервью.

«Россию не интересует, что вы думаете», – заявил Черчесов по поводу подозрений.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal

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