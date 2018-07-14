Станислав Черчесов прервал интервью для немецкого журнала после вопроса о допинге

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отказался отвечать на один из вопросов в ходе интервью для одного немецкого издания. Вопрос был о применении допинга в сборной России.

Журналист затронул тему слухов о применении допинга российскими футболистами. «Спрашивайте меня о том, что подтверждено фактами, тогда отвечу», – заявил Черчесов.

После вопроса о допинге тренер покинул помещение, в котором проходила беседа. Лишь после продолжительного обсуждения он согласился возобновить интервью.

«Россию не интересует, что вы думаете», – заявил Черчесов по поводу подозрений.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal