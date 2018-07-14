Владимир Путин будет присутствовать на финальной игре ЧМ-2018

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Путин

Президент России Владимир Путин будет присутствовать на финальной игре ЧМ-2018 между сборными Хорватии и Франции. Также руководитель страны примет участие в награждении победителя турнира.

«15 июля Владимир Путин посетит церемонию закрытия чемпионата мира по футболу-2018 и посмотрит финальный матч между сборными Франции и Хорватии, который пройдет на стадионе «Лужники».

Также глава государства примет участие в награждении победителя чемпионата», – сообщили в пресс-службе Кремля.

На финале ЧМ-2018, который состоится 15 июля, также будут присутствовать президент Франции Эммануэль Макрон и президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт Президента России

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