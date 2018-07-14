Бриан Лаудруп: «Я разговаривал с Эденом Азаром несколько дней назад. Он готовится к трансферу в «Реал»

Экс-игрок «Челси» Бриан Лаудруп сообщил, что хавбек лондонского клуба Эден Азар перейдет в «Реал». Нападающий не опроверг данное заявление.

«Я разговаривал с Эденом Азаром несколько дней назад. Он готовится к трансферу в «Реал». Это хороший ход как для него, так и «Реала». В России он снова доказал, насколько он хорош», – сказал Лаудруп.

Ранее Азар не опровергал слухи о возможном переходе в мадридский клуб. «Думаю, «Реал» – мечта каждого. Пока что я на чемпионате мира. Я уже 100 раз говорил, что я игрок «Челси». На данный момент мне не поступало никаких предложений», — сказал бельгиец.

В минувшем сезоне Азар сыграл в 34 матчах, в которых забил 12 голов и отдал пять голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal