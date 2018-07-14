Тома Менье забил самый быстрый гол Бельгии на чемпионатах мира

Защитник сборной Бельгии Тома Менье открыл счет в игре за 3-е место ЧМ-2018 против команды Англии. Этот гол стал самым быстрым в истории бельгийцев на всех чемпионатах мира.

Фланговый футболист забил на 4-й минуте матча. Результативный удар Менье стал самым быстрым голом в истории выступлений бельгийцев на чемпионатах мира.

Также это самый быстрый гол, который сборная Англии когда-либо пропускала на чемпионатах мира. Защитник забил через 3 минуты 37 секунд с момента стартового свистка.

На данный момент сборная Бельгии обыгрывает сборную Англии со счетом 1:0 (75-я минута).

Фото: Global Look Press

Источник: Opta