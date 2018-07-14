Криштиану Роналду вернулся в Мадрид, чтобы забрать вещи и попрощаться с партнерами по команде

После отпуска в Греции нападающий Криштиану Роналду, который перешел из «Реала» в «Ювентус», вместе с семьей вернулся в Мадрид. Перед вылетом в Турин, который намечен на 16 июля, португальский футболист отправился в столицу Испании, чтобы собрать вещи и попрощаться с друзьями.

В ближайшие дни Роналду планирует попрощаться с партнерами по «Реалу», тренерами и персоналом клуба, а также забрать оставшиеся вещи.

В понедельник футболист вылетит в Турин на презентацию в своем новом клубе – «Ювентусе». Трансфер Роналду обошелся «Ювентусу» в € 100 млн, которые туринцы должны будут выплатить «Реалу» в течение ближайших двух лет.

Фото: Global Look Press

Источник: As