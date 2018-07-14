Жоржиньо стал новым игроком «Челси»

Полузащитник «Наполи» Жоржиньо продолжит карьеру в «Челси». 26-летний футболист подписал соглашение, которое будет рассчитано на пять лет.
«Я в полном восторге от перехода в «Челси». Нелегко добиться того, чтобы стать частью такого большого клуба. Я очень рад. Доволен тем, что смогу сыграть в такой лиге, как АПЛ, за команду, которая готова на всё ради побед», — сказал Жоржиньо.
Jorginho is a Blue! 🙌#WelcomeJorginho pic.twitter.com/Uwh5h3gecx
— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 14, 2018
В «Челси» футболист будет выступать под 5-м номером.
Ранее сообщалось, что «синие» заплатят за Жоржиньо 57 миллионов евро плюс 8 млн в виде бонусов.
Фото: Официальный твиттер «Челси»
Источник: Официальный сайт «Челси»