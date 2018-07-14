«Манчестер Юнайтед» предложил «Милану» 32 млн евро за Леонардо Бонуччи

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Бонуччи

Защитник «Милана» Леонардо Бонуччи попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». Агент футболиста Алессандро Луччи вчера встречался с руководством клуба.

Англичане предложили «Милану» 32 миллиона евро за Бонуччи, «россонери» обдумывают предложение.

31-летний итальянец перешел в «Милан» прошлым летом из «Ювентуса» за 40 миллионов евро. Его годовой оклад в миланском клубе составляет 14 миллионов евро.

В минувшем сезоне Бонуччи принял участие в 35 матчах серии А, забив 2 мяча.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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