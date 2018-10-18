Игорь Акинфеев поступил в магистратуру

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поступил в Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина. 1 сентября футболист был зачислен в очно-заочную магистратуру на направление «Менеджмент».

На вступительных экзаменах футболист набрал 78 баллов. По этому направлению наивысший результат среди поступивших – 82 балла, наименьший – 53.

РГУ нефти и газа готовит специалистов для нефтяной и газовой промышленности. В 2010 году университет получил статус – Национальный исследовательский университет.

В 2008 году Игорь Акинфеев окончил Московскую государственную академию физической культуры, защитив диплом на тему «Тактико-технические действия вратаря во время футбольного матча».

1 октября 32-летний футболист объявил о завершении карьеры в национальной команде. Акинфеев выступал за сборную России с 2004 года. Он провел 110 матчей, в которых пропустил 95 голов. С 2017 года он был капитаном сборной, в том числе и на успешном для России ЧМ-2018.

Фото: Global Look Press

Источник: «Интерфакс»