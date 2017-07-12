«Зенит» продлил контакт с Константином Зыряновым

Автор: Никита Воробьев 0

39-летний полузащитник «Зенита» Константин Зырянов решил продолжить свое сотрудничество с санкт-петербургским клубом. Новое соглашение рассчитано до конца сезона 2017/2018.

Зырянов стал футболистом «Зенита» в 2007 году. В сине-бело-голубой футболке он сыграл 286 матчей, в которых забил 39 голов и отдал 60 голевых передач. Вместе с «Зенитом» трижды становился чемпионом России и обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.

С 2014 года Константин играет за «Зенит»-2, выступающем ныне в ФНЛ. За это время провел на поле 85 встреч и отличился 10 раз.

Фото: Официальный сайт ФК «Зенит»
Источник: Официальный сайт ФК «Зенит»

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