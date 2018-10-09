«Зенит» сделал официальное заявление о ситуации с Александром Кокориным

Футбольный клуб «Зенит» высказался о ситуации с нападающим Александром Кокориным. В команде ждут правового решения органов о происшествии.

«То, что произошло вчера в Москве с участием Александра Кокорина, вызывает в клубе резкое неприятие и возмущение. Мы ждем правовой оценки соответствующих органов, но с человеческой и эмоциональной точки зрения подобный инцидент вызывает только стыд.

Сейчас мы не считаем необходимым говорить о наказании игрока со стороны клуба. Оно последует. Но в настоящий момент руководство «Зенита» и болельщики не чувствуют ничего, кроме разочарования, что один из наиболее талантливых футболистов страны повел себя отвратительно», — сказано в сообщении клуба.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Зенита»