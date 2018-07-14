Джердан Шакири — новый игрок «Ливерпуля»

«Ливерпуль» подписал контракт с полузащитником «Сток Сити» Джерданом Шакири. Мерсисайдцы активировали опцию выкупа футболиста за 13,5 миллиона фунтов.

Шакири выступал за «Сток Сити» с 2015 года, до этого он защищал цвета «Базеля», «Баварии» и «Интера». По итогам кампании «Сток» вылетел в Чемпионшип.

«Я очень счастлив перейти в «Ливерпуль». Это огромный клуб с большой историей, большими игроками и фантастическим тренером. В «Ливерпуль» я мог перейти еще несколько лет назад, но тогда этого не произошло. Я рад, что наконец-таки оказался здесь. Я хочу играть с лучшими футболистами, хочу выиграть трофеи, именно поэтому я здесь», – заявил Шакири.

В составе «красных» 26-летний швейцарец будет выступать под 23-м номером. В 36 матчах прошедшего сезона АПЛ 26-летний полузащитник забил 8 голов и отдал 7 результативных передач.

Фото: Официальный твиттер «Ливерпуля»

Источник: Официальный сайт «Ливерпуля»