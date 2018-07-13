Маурицио Сарри договорился с «Челси»

Бывший главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри договорился с руководством «Челси» о назначении на пост главного тренера команды. В штаб Сарри войдет экс-игрок «синих» Джанфранко Дзола.

Сегодня «Челси» уволил с должности главного тренера Антонио Конте, который возглавил команду в 2016 году. В сезоне 2016/17 специалист вместе с «Челси» добился победы в английской Премьер-лиге, а еще через год выиграл Кубок Англии.

Сарри покинул «Наполи» в конце мая. С итальянским клубом специалист дважды становился серебряным призером (2015/16, 2017/18).

В минувшем сезоне чемпионата страны «Челси» занял пятое место.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sport Italia