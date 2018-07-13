«Ливерпуль» предложил «Бешикташу» 20 млн евро за Домагоя Виду

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Домагой Вида

Защитник «Бешикташа» и сборной Хорватии Домагой Вида может перейти в «Ливерпуль». Английский клуб предложил за 29-летнего футболиста 18 миллионов евро, но турки ответили отказом, потребовав 35 миллионов.

Второе предложение «Ливерпуля» равнялось 20 миллионов евро, но турецкий клуб не собирается отпускать Виду меньше, чем за 35 млн.

Хорватский защитник перешел в «Бешикташ» зимой этого года в качестве свободного агента, до этого он 5 лет провел в киевском «Динамо».

Напомним, в «Ливерпуле» играет партнер Виды по обороне сборной Хорватии Деян Ловрен.

Фото: Global Look Press
Источник: Fanatik

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