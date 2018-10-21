Усэйну Болту предложили полноценный контракт

Автор: Роман Шлуинский 0

Ямайскому атлету Усэйну Болту был предложен полноценный контракт. Это сделал австралийский клуб «Сентрал Кост Маринерс».

Напомним, летом текущего года восьмикратный олимпийский чемпион в спринте заключил с австралийской командой бессрочное тренировочное соглашение. Руководство австралийского клуба  осталось довольно успехами 31-летнего ямайского спортсмена и решило предложить Болту профессиональный контракт.

Ранее стало известно, что мальтийская «Валетта» хотела заключить с ямайцем двухлетний контракт, однако футболист ответил отказом на данное предложение.

Фото: Global Look Press
Источник: ESPN US

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