Хорват Милан Бадель может перейти в «Зенит»

Полузащитник сборной Хорватии Милан Бадель станет футболистом «Зенита». Отмечается, что 29-летний игрок мог оказаться в «Спартаке», но выбрал петербургский клуб.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Зенит» хочет успеть подписать контракт с хорватским футболистом до финального матча ЧМ-2018, в котором хорваты сыграют с Францией (15 июля).

В минувшем сезоне Бадель провел 27 игрза «Фиорентину» в Серии А и отметился двумя забитыми мячами. Хавбек стал свободным агентом по окончании сезона.

На ЧМ-2018 Бадель провел 3 матча и забил 1 гол.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sport Italia

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»