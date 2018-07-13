Красноярский «Енисей» проведет первые матчи сезона в Тюмени

Автор: Владимир Шевелев 0

Енисей

«Енисей» объявил о переносе первых домашних матчах сезона в Тюмень. На стадионе «Геолог» пройдет матч 1-го тура нового сезона с «Зенитом».

Первый домашний матч в Красноярске, по прогнозам клуба, состоится осенью. Таким образом, можно предположить, что «Енисей» также проведет в «Тюмени» матчи с ЦСКА и «Крыльями Советов». Эти игры запланированы на август.

Стадион «Центральный», на котором будет выступать «Енисей», находится на реконструкции. В ФНЛ команда выступала в манеже.

Тюмень расположена примерно в 2 тысячах километров к западу от Красноярска, который в этом сезоне будет самым восточным городом лиги.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Енисея»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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