Итальянский агент: «Не знаю, сколько Дзагоев хочет зарабатывать в «Лацио». Но нужно учитывать, что у команды годичный потолок зарплат в 2 млн евро»

Автор: Дмитрий Темников 0

Алан Дзагоев

Алан Дзагоев не будет получать в «Лацио» больше двух миллионов евро в год. Это предположил итальянский агент Людовико Спинози. 

«В Италии не обсуждают эту возможность, даже в газетах. У «Лацио» есть потолок зарплат в два миллиона евро в год. Не знаю, сколько хочет зарабатывать футболист, но это нужно учитывать», — заявил Спинози.

Напомним, действующее соглашение 28-летнего полузащитника с ЦСКА рассчитан до лета следующего года. Сообщается, что трансферная стоимость Дзагоева на данный момент — 15 млн евро.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Спорт-Экспресс 

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