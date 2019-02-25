Президент и генеральный директор «Зенита» Александр Медведев: «Поставлена задача провести 20 матчей – 13 в РПЛ и 7 в ЛЕ, включая финал»

Новый президент и генеральный директор «Зенита» Александр Медведев на встрече с футболистами и тренерами команды рассказал о задачах команды на оставшуюся часть сезона. Цель — 13 матчей в чемпионате России и 7 встреч в ЛЕ, включая финал.

«Работа начнется не завтра, а уже сегодня. Конечно, в первую очередь это работа с людьми. Успех базируется на том, что каждый занимается своим делом.

Задача руководства клуба — создать все условия, но в то же время выдвигать требования и определять критерии, по которым тренерский штаб и все службы должны работать. Важен и единый дух, понимание того, что мы делаем общее дело, а успех зависит от каждого, выходит он на поле или находится рядом. Послужной список «Зенита» весьма внушителен, но есть примеры других великих клубов, у которых количество побед гораздо больше. Мы будем ориентироваться на достижение таких побед и завоевание новых титулов, включая и международные.

Как я уже сказал сегодня команде, до конца этого сезона нам надо провести 20 матчей: 13 в чемпионате и 7 в Лиге Европы, включая финал. Такая цель перед командой поставлена», – рассказал Медведев

Напомним, Александр Медведев стал новый президентом «Зенита» 22 февраля 2019 года. На этой должности он сменил Александра Дюкова, который в пятницу был избран президентом РФС.

Фото: официальный сайт «Зенита»

Источник: официальный сайт «Зенита»