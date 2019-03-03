Премьер-лига. 18-й тур. «Спартак» и «Краснодар» сыграли вничью

В центральной встрече 18-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» принимал «Краснодар». Матч закончился вничью — 1:1.

Премьер-лига. 18-й тур

СПАРТАК — КРАСНОДАР — 1:1 (1:1)

Москва. 3 марта.

Стадион: «Открытие Арена». 27662 зрителя.

Судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

«Спартак»: Селихов, Айртон, Джикия, Боккетти, Рассказов, Гулиев, Зобнин, Ломовицкий (Мельгарехо, 44), Ханни (Глушаков, 82), Зе Луиш, Луис Адриано (Мелкадзе, 64).

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Фьолусон, Мартынович, Петров, Перейра (Ольссон, 66), Каборе, Газинский, Классон, Вандерсон (Скопинцев, 81), Сулейманов (Ари, 61).

Голы: 1:0 — Зе Луиш (14), 1:1 — Перейра (25).

Предупреждения: Ханни (32), Мартынович (49), Каборе (53), Ари (76).

Удаление: Мартынович (90).

10 (3) удары (в створ) 11 (5)

9 фолы 10

1 угловые 3

1 офсайды 5

55 % владения мячом 45

В начале матча преимуществом владел «Спартак». Вскоре это привело к голу. Айртон получил мяч в собственной штрафной и выбил его точно на Зе Луиша. Бразильский нападающий с центра поля убежал один на один и пробил мимо Сафонова. Через некоторое время удалось отличиться краснодарской команде. Рамирес сделал проникающую передачу, Классон пропустил мяч, а Перейра пробил в касание точно в нижний правый угол. В добавленное к первому тайму время Классон попал в штангу, от которой футбольный снаряд отскочил к Вандерсону. 24-летний полузащитник забил гол, однако он был отменен из-за офсайда. Во второй половине встречи обе команды создавали моменты. Сначала Вандерсон с острого угла пробил по воротам красно-белых, но мяч пролетел рядом со штангой. Затем Глушаков приложился с 25-метровой дистанции — мимо. В конце матча команда из Краснодара имела возможность выйти вперед. Петров из-за пределов штрафной попал в перекладину.

Фото: твиттер «Спартака»

Источник: Еженедельник «Футбол»