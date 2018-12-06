Матч чемпионата Франции перенесен из-за протестов в стране

Автор: Роман Шлуинский 0

 

Ницца-Дижон

«Монако» на своем официальном сайте объявил о переносе матча 17-го тура французской Лиги 1 с «Ниццей». Матч должен был пройти 7 декабря на домашней арене монегасков «Луи II».

Решение о переносе матча было принято в связи с акциями протеста против повышения цен на топливо, которые проходят во Франции в последние дни. Полиция ранее обратилась к руководству лиги с соответствующей просьбой, поскольку не смогла гарантировать обеспечения безопасности на матчах – основные силы правоохранителей будут направлены именно на протестные акции.

Ранее аналогичное решение было принято в отношении матча «ПСЖ» – «Монпелье», который должен был состояться в Париже на стадионе «Парк де Пренс» 8 декабря.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Монако»

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