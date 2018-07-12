«Ливерпуль» предложит Алиссону 5-летний контракт с зарплатой 6 млн евро в год

Автор: Владимир Шевелев 0

Алиссон

Вратарь «Ромы» Алиссон по-прежнему может продолжить карьеру в «Ливерпуле». «Красные» готовы перебить условия «Реала».

По информации источника, мерсисайдский клуб готовит предложение по трансферу бразильца в размере 60 миллионов евро и 5 миллионов в качестве бонусов и может направить его уже сегодня.

«Ливерпуль» хочет предложить Алиссону 5-летний контракт с зарплатой около 6 миллионов евро в год. Это больше, чем ему предлагает «Реал».

«Рома», впрочем, не хочет продавать Алиссона меньше, чем за 70 миллионов евро, и настаивает именно на этой сумме. Кроме того, римскому клубу нужно успеть найти замену.

В минувшем сезоне бразильский кипер провел за римлян 37 игр в Серии А, пропустил 28 мячей и 17 встреч отыграл на «ноль». Аллисон провел лишь один сезон в Европе — до перехода в «Рому» он выступал за бразильский «Интернасьонал».

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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