Плеймейкер сборной Перу может перейти в «Краснодар»

Полузащитник «Сан-Паулу» и сборной Перу Кристиан Куэва может в ближайшее время покинуть клуб. Основными претендентами на Куэву являются «Краснодар» и «Орландо Сити».

Бразильский клуб заинтересован в продаже футболиста и намерен заработать на трансфере. Такое желание «Сан-Паулу» связано с проблемами Куэвы с дисциплиной. В клубе видят, что игрок находится не в лучшем психологическом состоянии.

В нынешнем сезоне бразильской Серии А 26-летний полузащитник принял участие в 3 матчах, в которых отметился 2 голевыми передачами.

На ЧМ–2018 сборная Перу с Куэвой в составе заняла третье место в группе с Францией, Данией и Австралией. Сам игрок выходил на поле во всех трех матчах команды, результативными действиями не отличился, а в матче с Данией не реализовал пенальти.

Фото: Global Look Press

Источник: Globo Esporte

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»