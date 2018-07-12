Плеймейкер сборной Перу может перейти в «Краснодар»

Полузащитник «Сан-Паулу» и сборной Перу Кристиан Куэва может в ближайшее время покинуть клуб. Основными претендентами на Куэву являются «Краснодар» и «Орландо Сити».
Бразильский клуб заинтересован в продаже футболиста и намерен заработать на трансфере. Такое желание «Сан-Паулу» связано с проблемами Куэвы с дисциплиной. В клубе видят, что игрок находится не в лучшем психологическом состоянии.
В нынешнем сезоне бразильской Серии А 26-летний полузащитник принял участие в 3 матчах, в которых отметился 2 голевыми передачами.
На ЧМ–2018 сборная Перу с Куэвой в составе заняла третье место в группе с Францией, Данией и Австралией. Сам игрок выходил на поле во всех трех матчах команды, результативными действиями не отличился, а в матче с Данией не реализовал пенальти.
Фото: Global Look Press
Источник: Globo Esporte