Встреча Англия — Хорватия побила британский рекорд по ТВ-аудитории для спортивных мероприятий

Матч Англии и Хорватии в 1/2 финала ЧМ-2018 вошел в историю. Он собрал в Великобритании рекордную аудиторию.
Игру на пике смотрели 26,6 миллиона зрителей – это рекордный для Англии показатель для спортивных мероприятий. Доля телесмотрения – 84%.
В среднем матч наблюдали 24,3 миллиона человек. Игру транслировал телеканал ITV.
Напомним, что англичане уступили Хорватии и встретятся в Бельгии в матче за третье место. Игра состоится 14 июля в Санкт-Петербурге. Начало — в 17:00 по московскому времени.
Фото: Global Look Press
Источник: The Independent