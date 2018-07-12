Встреча Англия — Хорватия побила британский рекорд по ТВ-аудитории для спортивных мероприятий

Автор: Владимир Шевелев 0

Хорватия - Англия

Матч Англии и Хорватии в 1/2 финала ЧМ-2018 вошел в историю. Он собрал в Великобритании рекордную аудиторию.

Игру на пике смотрели 26,6 миллиона зрителей – это рекордный для Англии показатель для спортивных мероприятий. Доля телесмотрения – 84%.

В среднем матч наблюдали 24,3 миллиона человек. Игру транслировал телеканал ITV.

Напомним, что англичане уступили Хорватии и встретятся в Бельгии в матче за третье место. Игра состоится 14 июля в Санкт-Петербурге. Начало — в 17:00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: The Independent

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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