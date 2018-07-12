Эден Азар дал видео-интервью в Брюсселе, не покидая Россию

Капитан сборной Бельгии Эден Азар за несколько часов до полуфинала с французами (0:1) появился в студии телеканала в Брюсселе. И это не магия, а технологии голографии.

Напомним, что сборная Бельгии уступила в полуфинале французам (0:1). В субботу они сыграют в матче за третье место с Англией. Матч пройдем в Санкт-Петербурге 14 июля в 17:00.

Эден Азар на ЧМ-2018 провел 5 игр, забил 5 два мяча и дважды ассистировал партнерам.

Бельгийцы второй раз в истории прошли в четверку сильнейших команд мира.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»

Видео: Youtube-канал walid saied

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»