«Барселона» нацелилась на покупку Эдена Азара

Полузащитник «Челси» Эден Азар попал в сферу интересов «Барселоны». Это уже второй испанский гранд, претендующий на 27-летнего бельгийца.

Сине-гранатовые рассматривают кандидатуру Азара в качестве замены Андресу Иньесте, который стал игроком японского «Виссел Кобе». Сумма сделки может составить порядка 100 млн евро — это деньги, предназначавшиеся на покупку форварда «Атлетико» Антуана Гризманна, который решился на продление контракта со своим клубом.

Второй желаемой покупкой в шорт-листе каталонцев после Азара может стать Кристиан Эриксен. Однако «Тоттенхэм» выступает против этого трансфера.

Действующее соглашение Азара с «Челси» рассчитано до 2020 года, и пока футболист отказывается его продлевать. В прошлом сезоне бельгиец провел в АПЛ 34 матча, отметившись 12 забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es