«Реал» собирается заменить Криштиану Роналду двумя футболистами

Автор: Юлия Древова 0

Роналду

«Реал» продолжает искать замену форваду Криштиану Роналду, который стал игроком «Ювентуса». На усиление атаки собираются бросить сразу двух новых игроков. 

Руководство «сливочных» пришло к выводу, что заменить Роналду одним футболистом будет невозможно. На место португальского нападающего ищут суперзвезду, которая сможет заполнить освободившееся место в медиапространстве, и результативного центрфорварда.

В мадридском клубе собираются внести изменения в стиль игры и надеются, что уход Роналду положительно скажется на его бывших партнерах по команде и они начнут больше забивать.

Соглашение 33-летнего португальца с «Ювентусом» рассчитано на четыре года. Его переход обошелся туринцам в 100 млн евро. Еще 12 млн бьянконери выплатят прошлым клубам Роналду.

Фото: Global Look Press
Источник: Cadena Cope

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