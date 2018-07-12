«Реал» собирается заменить Криштиану Роналду двумя футболистами

«Реал» продолжает искать замену форваду Криштиану Роналду, который стал игроком «Ювентуса». На усиление атаки собираются бросить сразу двух новых игроков.

Руководство «сливочных» пришло к выводу, что заменить Роналду одним футболистом будет невозможно. На место португальского нападающего ищут суперзвезду, которая сможет заполнить освободившееся место в медиапространстве, и результативного центрфорварда.

В мадридском клубе собираются внести изменения в стиль игры и надеются, что уход Роналду положительно скажется на его бывших партнерах по команде и они начнут больше забивать.

Соглашение 33-летнего португальца с «Ювентусом» рассчитано на четыре года. Его переход обошелся туринцам в 100 млн евро. Еще 12 млн бьянконери выплатят прошлым клубам Роналду.

Фото: Global Look Press

Источник: Cadena Cope