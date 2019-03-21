Отборочный турнир Евро-2020. 1-й тур. Россия проиграла Бельгии в Брюсселе

В матче первого тура отборочного турнира Евро-2020 сборная Бельгии принимала сборную России. Встреча закончилась победой хозяев.

Отборочный турнир Евро-2020.

БЕЛЬГИЯ — РОССИЯ — 3:1 (2:1).

Брюссель. 21 марта.

Стадион: «Король Бодуэн».

Судья: Овидиу Хацеган (Румыния).

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Боята, Вертонген, Кастань, Тилеманс, Дендонкер, Т. Азар (Шадли, 84), Мертенс, Э. Азар, Батшуайи.

Россия: Гильерме, Фернандес, Набабкин, Кудряшов, Джикия, Жирков, Ахметов, Головин, Кузяев (Ан. Миранчук, 26), Черышев (Чалов, 65), Дзюба (Смолов, 77).

Голы: 1:0 — Тилеманс (14), 1:1 — Черышев (16), 2:1 — Э. Азар (45, с пенальти), 3:1 — Э. Азар (89).

Предупреждения: Головин (18), Мертенс (90).

Удаление: Головин (90).

15 (5) удары (в створ) 4 (2)

12 фолы 13

8 угловые 2

2 офсайды 3

61% владения мячом 39

В первом тайме команды показали результативную игру. Сначала забила сборная Бельгии. Кастань отдал передачу на Тилеманса, который с угла штрафной пробил точно в левый нижний угол. Через несколько минут россиянам удалось сравнять счет. Куртуа заигрался в своей штрафной. После прессинга Дзюбы вратарь бельгийцев отдал мяч точно в ноги Черышеву, а он с легкостью переправил футбольный снаряд в ворота. На 38-й минуте Батшуайи пробил точно в угол — сборную России спас Джикия, который выбил мяч с ленточки ворот. В концовке тайма Жирков срубил Э. Азара в штрафной. Он же и уверенно реализовал пенальти, направив футбольный снаряд в другую сторону от Гильерме. На 79-й минуте Батшуайи снова мог забить, однако после прострела Т. Азара он попал в штангу. В конце встречи Э. Азар оформил дубль, забив гол с передачи Батшуайи. Отметим, что сборная России закончила матч в меньшинстве: Головин получил вторую желтую карточку за отмашку.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»