Денис Глушаков забил 1500-й гол «Спартака» в чемпионатах России

В матче 20-го тура Российской Премьер-лиги «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» — 1:1. Единственный мяч за москвичей забил капитан команды Денис Глушаков.

Этот гол стал для «красно-белых» 1500-м в чемпионатах России. «Спартак» — первый клуб, достигший этой отметки. На втором месте по данному показателю находится ЦСКА — 1324 гола, у «Локомотива» — 1200.

В нынешнем сезоне Денис Глушаков принял участие в 13 матчах чемпионата России. 32-летний полузащитник отметился двумя забитыми голами.

После 20 туров «Зенит» с 41 очком лидирует в таблице РПЛ. «Спартак» находится на пятом месте. В активе у москвичей 33 балла.

Фото: твиттер «Спартака»

Источник: Еженедельник «Футбол»