«Наполи» хочет подписать нападающего «Барселоны»

Автор: Роман Шлуинский 0

Нападающий «Барселоны» Мунир Эль-Хаддади может продолжить карьеру в Италии. В трансфере марокканца заинтересован «Наполи».

Неаполитанцы хотят заключить с игроком предварительный контракт в январе, поскольку срок его соглашения истекает летом 2019 года.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет продлить контракт с 23-летним Муниром, но не может предложить ему договор, соответствующий его требованиям.

В этом сезоне футболист провел за каталонский клуб 6 матчей в чемпионате Испании. Он забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Фото: Instagram
Источник: Calcionapoli24

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