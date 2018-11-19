«Наполи» хочет подписать нападающего «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Мунир Эль-Хаддади может продолжить карьеру в Италии. В трансфере марокканца заинтересован «Наполи».

Неаполитанцы хотят заключить с игроком предварительный контракт в январе, поскольку срок его соглашения истекает летом 2019 года.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет продлить контракт с 23-летним Муниром, но не может предложить ему договор, соответствующий его требованиям.

В этом сезоне футболист провел за каталонский клуб 6 матчей в чемпионате Испании. Он забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Фото: Instagram

Источник: Calcionapoli24