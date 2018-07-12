Иван Перишич: «Моя мама мечтала о финале Хорватия — Франция»

Лучший игрок матча Хорватия — Англия ответил на вопросы журналистов. Игрок отметился голом и голевой передачей.

— Расскажите о вашем первом голе и о голевой передаче. Почему вы сами не пробили по воротам во время второго гола?

— Это была очень трудная игра и мы видели, что стояло на кону. Для такой страны как Хорватия полуфинал очень важен. Сначала мы были не очень быстрыми. Мой гол был очень важен, потому что он стал переломным моментом. Второй гол был забит Марио. Какая разница, кто забил? Ведь самое главное, что мы в финале впервые в своей истории. 20 лет назад я был в Гомеше, где я жил. Тогда я ходил в форме сборной Хорватии, но и не мечтал, что забью гол в полуфинале чемпионате мира.

— Что такое играть с Францией в финале?

— Мне было 17 лет, когда я уехал во Францию, я так и не понял, зачем. За два года во Франции я выучил язык. Я очень рад этой части жизни. Я говорил с мамой пару дней назад, она сказала, что мечтала о финале Хорватия — Франция.

— Что вы можете сказать о сборной Франции?

— Мы видели все игры сборной Франции. Они отлично играют, особенно в защите. Я не хочу выделять кого-то, потому что все игроки команды играют в лучших топ-клубах и показывают уровень.

Источник: Еженедельник «Футбол»

Фото: Global Look Press