ЧМ-2018. 1/2 финала. Хорватия обыграла Англию и вышла в финал турнира

В матче 1/2 финала чемпионата мира встречались сборные Хорватии и Англии. Хорваты одержали победу и вышли в финал мундиаля, где встретятся со сборной Франции.

ЧМ-2018. 1/2 финала

ХОРВАТИЯ — АНГЛИЯ — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0, 0:0)

Москва. 11 июля.

Стадион «Лужники». 78011 зрителей.

Судья: Джюнейт Чакыр (Турция).

Хорватия: Субашич, Врсалько, Стринич (Пиварич, 95), Ловрен, Вида, Модрич (Бадель, 119), Ракитич, Брозович, Ребич (Крамарич, 101), Перишич, Манджукич (Чорлука, 115).

Англия: Пикфорд, Уокер (Варди, 112), Стоунз, Магуайр, Триппьер, Янг (Роуз, 91), Хендерсон (Дайер, 97), Лингард, Алли, Стерлинг (Рэшфорд, 74), Кейн.

Голы: 0:1 — Триппьер (5), 1:1 — Перишич (68), 2:1 — Манджукич (109).

Предупреждения: Манджукич (48), Уокер (54), Ребич (96).

22 (7) удары (в створ) 11 (1)

23 фолы 14

8 угловые 4

1 офсайды 3

57 % владения мячом 46

Англия и Хорватия лишь однажды встречались на крупном турнире, тогда англичане победили на групповом этапе Евро-2004 со счетом 4:2. Но на этот раз сильнее оказались хорваты. Вначале встречи Триппьер забил гол красивым ударом со штрафного и открыл счет в этой встрече. Но во втором тайме после передачи Врсалько, выскакивая из-за спин защитников и играя на опережение, счет сравнял Перишич. А решающий гол после скидки партнера забил Манджукич. Сборная Хорватии вышла в финал, где встретится со сборной Франции.



Фото: Сергей Дроняев

Источник: Еженедельник «Футбол»