В Брюсселе бельгийские болельщики устроили массовую драку и забросали полицейских камнями

Накануне на северо-западе Брюсселя произошли беспорядки. Их устроили футбольные болельщики после поражения бельгийской сборной в полуфинале ЧМ-2018.

Сразу после окончания матча против Франции (0:1) на площади Мируар у большого экрана, установленного для просмотра матче ЧМ-2018, фанаты начали переворачивать столы в кафе. Также началась массовая драка, для предотвращения которой была вызвана полиция. Хулиганы закидали стражей правопорядка камнями, а одна из сотрудниц правоохранительных органов получила травму. Вскоре ее доставили в госпиталь.

Единственный гол в матче Франции и Бельгии забил защитник «трехцветных» Самюэль Умтити. Таким образом, бельгийцы сыграют в матче за 3-е место, который пройдет 14 июля в Санкт-Петербурге.

Фото: Global Look Press

Источник: RTBF