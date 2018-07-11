В Брюсселе бельгийские болельщики устроили массовую драку и забросали полицейских камнями

Автор: Дмитрий Темников 0

Чемпионат мира по футболу. 1/2 финала. Франция — Бельгия — 1:0. Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург». 10 июля 2018 г.

Накануне на северо-западе Брюсселя произошли беспорядки. Их устроили футбольные болельщики после поражения бельгийской сборной в полуфинале ЧМ-2018. 

Сразу после окончания матча против Франции (0:1) на площади Мируар у большого экрана, установленного для просмотра матче ЧМ-2018, фанаты начали переворачивать столы в кафе. Также началась массовая драка, для предотвращения которой была вызвана полиция. Хулиганы закидали стражей правопорядка камнями, а  одна из сотрудниц правоохранительных органов получила травму. Вскоре ее доставили в госпиталь.

Единственный гол в матче Франции и Бельгии забил защитник «трехцветных» Самюэль Умтити. Таким образом, бельгийцы сыграют в матче за 3-е место, который пройдет 14 июля в Санкт-Петербурге.

Фото: Global Look Press
Источник: RTBF

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Carrera

Массимо Каррера: «Бразилия — фаворит чемпионата мира»

Джанлуиджи Буффон

Бельгия выбила Бразилию с ЧМ-2018, Джанлуиджи Буффон перешел в «ПСЖ», «Спартак» подписал Александра Ташаева. Главные новости дня

НАТО: «Оставшиеся на чемпионате мира по футболу сборные относятся к странам НАТО. Удачи всем командам!»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 