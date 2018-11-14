Тони Кроос и Марко Ройс не сыграют против сборной России

Автор: Роман Шлуинский 0

Йоахим Лев на пресс-конференции заявил, что несколько лидеров команды не смогут сыграть со сборной России. Также наставник «орлов» высказался о Станиславе Черчесове.

Йоахим Лев рассказал, что в матче со сборной России не примут участие Тони Кроос, Марко Ройс, Юлиан Дракслер и Марк Ут. Полузащитник «Реала» попросил несколько дней отдыха.  У Марко Ройса воспалился голеностоп, Ут — травмирован. А у Дракслера проблемы с семьей.

«Сегодняшняя сборная России это заслуга Черчесова. Его команда хорошо обороняется, проводит опасные контратаки. Станислав Черчесов всегда был очень целеустремленным и дисциплинированным», — сказал главный тренер сборной Германии.
Матч Германия – Россия пройдет в Лейпциге 15 ноября. Начало – в 22:45 по московскому времени.
Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»
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