Тони Кроос и Марко Ройс не сыграют против сборной России

Йоахим Лев на пресс-конференции заявил, что несколько лидеров команды не смогут сыграть со сборной России. Также наставник «орлов» высказался о Станиславе Черчесове.

Йоахим Лев рассказал, что в матче со сборной России не примут участие Тони Кроос, Марко Ройс, Юлиан Дракслер и Марк Ут. Полузащитник «Реала» попросил несколько дней отдыха. У Марко Ройса воспалился голеностоп, Ут — травмирован. А у Дракслера проблемы с семьей.

«Сегодняшняя сборная России это заслуга Черчесова. Его команда хорошо обороняется, проводит опасные контратаки. Станислав Черчесов всегда был очень целеустремленным и дисциплинированным», — сказал главный тренер сборной Германии. Матч Германия – Россия пройдет в Лейпциге 15 ноября. Начало – в 22:45 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»