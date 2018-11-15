Товарищеский матч. Германия разгромила Россию

Перед заключительным матчем Лиги наций со Швецией сборная России приехала в Германию на товарищеский матч. Немцы одержали уверенную победу — 3:0.

Товарищеский матч

ГЕРМАНИЯ — РОССИЯ — 3:0 (3:0)

Лейпциг. 15 ноября.

Стадион: «Ред Булл Арена». 35288 зрителей.

Судья: Сандро Шерер (Швейцария).

Германия: Нойер, Гинтер, Зюле, Рюдигер (Та, 60), Керер, Киммих, Хаверц (Руди, 65), Хектор (Шульц, 70), Гнабри (Мюллер, 73), Сане (Горецка, 78), Вернер (Брандт, 65).

Россия: Лунев, Набабкин (Семенов, 78), Нойштедтер, Джикия, Рауш (Кудряшов, 73), Ионов (Полоз, 75), Газинский, Кузяев (Комболов, 71), Ал. Миранчук (Ан. Миранчук), Ерохин, Ари (Заболотный, 55).

Голы: 1:0 — Сане (8), 2:0 — Зюле (25), 3:0 — Гнабри (40).

Предупреждение: Ерохин (64).

8 (6) удары (в створ) 7 (0)

6 фолы 9

8 угловые 4

1 офсайды 2

69 % владения мячом 31

Матч начался с гола хозяев. Прошел проникающий пас в штрафную россиян на Гнабри, полузащитник покатил на Сане, а тот с легкостью реализовал выход один на один. После забитого мяча сборная Германии завладела тотальным преимуществом. На 25-й минуте забил Зюле. Киммих подал угловой точно на немецкого защитника, а он нанес точный удар в нижний левый угол ворот. Под занавес тайма «орлы» увеличили преимущество. Хаверц сделал пас в штрафную на Гнабри, а немецкий полузащитник реализовал свой момент, забив гол в левый угол ворот. Во втором тайме активизировались россияне. Кузяев отобрал мяч на половине хозяев и сделал передачу на Ионова. Полузащитник сборной России уложил Рюдигера, но не попал с левой в ворота. На 82-й минуте чуть не привез Нойер: вратарь сборной Германии полез за пределы штрафной, обогнал одного россиянина, но не другого. Газинский бил в пустые ворота, но мяч полетел выше.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»