Товарищеский матч. Германия разгромила Россию

Автор: Роман Шлуинский 0

Перед заключительным матчем Лиги наций со Швецией сборная России приехала в Германию на товарищеский матч. Немцы одержали уверенную победу  — 3:0.

Товарищеский матч
ГЕРМАНИЯ — РОССИЯ — 3:0 (3:0)
Лейпциг. 15 ноября.
Стадион: «Ред Булл Арена». 35288 зрителей. 
Судья: Сандро Шерер (Швейцария).
Германия: Нойер, Гинтер, Зюле, Рюдигер (Та, 60), Керер, Киммих, Хаверц (Руди, 65), Хектор (Шульц, 70), Гнабри (Мюллер, 73), Сане (Горецка, 78), Вернер (Брандт, 65).
Россия: Лунев, Набабкин (Семенов, 78), Нойштедтер, Джикия, Рауш (Кудряшов, 73), Ионов (Полоз, 75), Газинский, Кузяев (Комболов, 71), Ал. Миранчук (Ан. Миранчук), Ерохин, Ари (Заболотный, 55).
Голы: 1:0 — Сане (8), 2:0 — Зюле (25), 3:0 — Гнабри (40).
Предупреждение: Ерохин (64).

8 (6) удары (в створ) 7 (0)
фолы 9
угловые 4
офсайды 2
69 % владения мячом 31

Матч начался с гола хозяев. Прошел проникающий пас в штрафную россиян на Гнабри, полузащитник покатил на Сане, а тот с легкостью реализовал выход один на один. После забитого мяча сборная Германии завладела тотальным преимуществом. На 25-й минуте забил Зюле. Киммих подал угловой точно на немецкого защитника, а он нанес точный удар в нижний левый угол ворот. Под занавес тайма «орлы» увеличили преимущество. Хаверц сделал пас в штрафную на Гнабри, а немецкий полузащитник реализовал свой момент, забив гол в левый угол ворот. Во втором тайме активизировались россияне. Кузяев отобрал мяч на половине хозяев и сделал передачу на Ионова. Полузащитник сборной России уложил Рюдигера, но не попал с левой в ворота. На 82-й минуте чуть не привез Нойер: вратарь сборной Германии полез за пределы штрафной, обогнал одного россиянина, но не другого. Газинский бил в пустые ворота, но мяч полетел выше. 

Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Шальке

Около тысячи болельщиков поддержат «Шальке» в матче против «Локомотива»

Евгений Коноплянка

Евгений Коноплянка сравнил «Локомотив» с «Барселоной»

Владимир Габулов

Владимир Габулов может стать министром спорта

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 