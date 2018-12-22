«Ливерпуль» и «Бавария» интересуются полузащитником киевского «Динамо» Виктором Цыганковым

Полузащитник киевского «Динамо» Виктор Цыганков попал в сферу интересов нескольких топ-клубов. О конкретных предложениях информации нет.

Игроком интересуются «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Бавария».

Интерес к хавбеку также проявляет «Рома», но президент киевского «Динамо» Игорь Суркис и главный тренер команды Александр Хацкевич хотят сохранить футболиста до лета.

Отметим, что молодой хавбек в этом сезоне сыграл 29 матчей за клуб, в которых забил 11 голов и отдал 8 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca