«Ливерпуль» и «Бавария» интересуются полузащитником киевского «Динамо» Виктором Цыганковым

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Полузащитник киевского «Динамо» Виктор Цыганков попал в сферу интересов нескольких топ-клубов. О конкретных предложениях информации нет.

Игроком интересуются «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Бавария».

Интерес к хавбеку также проявляет «Рома», но президент киевского «Динамо» Игорь Суркис и главный тренер команды Александр Хацкевич хотят сохранить футболиста до лета.

Отметим, что молодой хавбек в этом сезоне сыграл 29 матчей за клуб, в которых забил 11 голов и отдал 8 голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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