Мичел Сальгадо: «На мой взгляд, Головин идеально подошел бы для игровой модели мадридского «Реала»

Экс-защитник «Реала» и сборной Испании Мичел Сальгадо предположил, что полузащитника сборной России Александра Головина ждет большое будущее. Испанец уверен, что молодой хавбек подойдет под игровой стиль королевского клуба.

«Сборная России великолепно показала себя на чемпионате мира по футболу. То, что она дошла до четвертьфинала, действительно большое достижение.

Немалый вклад в этот успех внес и Александр Головин, который является молодым и очень талантливым футболистом. Уже сейчас он может успешно выступать в любых европейских клубах топ-уровня и, на мой взгляд, идеально подошел бы для игровой модели мадридского «Реала».

У него все впереди. Александр – очень талантливый игрок, и я уверен, что его ждет очень хорошая карьера и большое будущее», – заявил Сальгадо.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: ТАСС