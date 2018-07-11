Маурицио Сарри может пригласить Гонсало Игуаина в «Челси»

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин может покинуть команду после того, клуб подписал контракт с Криштиану Роналду. Аргентинец может оказаться в «Челси».

Сейчас в «Ювентусе» внимательно следят за тем, как разрешится ситуация с назначением бывшего главного тренера «Наполи» Маурицио Сарри в «Челси».

Не исключено, что 59-летний итальянец захочет снова поработать с аргентинцем, которого ранее тренировал в «Наполи».

Напомним, Игуаин перешел в «Ювентус» летом 2016 года за 90 миллионов евро. За два сезона в Турине он провел 105 матчей и забил 55 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sport Italia