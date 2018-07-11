Дмитрий Черышев стал новым главным тренером «Нижнего Новгорода»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

«Нижний Новгород» назначил Дмитрия Черышева новым главным тренером команды. Срок контракта с 49-летним российским специалистом не разглашается.

Как отметил глава области Глеб Никитин, перед тренером будет стоять задача за один-два года вывести «Нижний Новгород» в премьер-лигу.

«Благодаря чемпионату мира по футболу команда будет выступать на новом прекрасном стадионе, в городе появились самые современные условия для развития футбола, о которых раньше можно было только мечтать. Наша главная задача использовать этот шанс по максимуму, завоевать своей игрой сердца нижегородцев, чтобы трибуны стадиона были заполнены», – прокомментировал Черышев свое назначение.

Тренерскую карьеру Черышев начал в «Аранхэусе», где он в 2003 году был играющим тренером. С 2006 по 2010 год россиянин тренировал детскую команду мадридского «Реала», в 2015-2016 годах он был одним из тренеров в штабе испанской «Севильи». Также Черышев возглавлял нижегородскую «Волгу», молодежную команду «Зенита», павлодарский «Иртыш» из Казахстана. Последним место работы специалиста была «Мордовия».

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Нижнего Новгорода»

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