«Манчестер Сити» приобрел у «Лестера» Рияда Мареза

«Манчестер Сити» объявил о подписании контракта с полузащитником Риядом Марезом. Ориентировочная стоимость сделки – 60 миллионов фунтов стерлингов.

Эта продажа стала самой крупной в истории «Лестера». Рияд пытался перейти в «Манчестер Сити» прошлой зимой, но переход сорвался. Футболист даже объявлял забастовку, но затем вернулся в состав «лис».

«Я счастлив присоединиться к «Манчестер Сити», который играет в футбол под руководством Хосепа Гвардиолы. Для меня было настоящим удовольствием наблюдать за его работой со стороны. Пеп стремится играть в атакующий футбол, что идеально подходит для меня. Думаю, мы сможем добиться успеха в ближайшие годы, а моя собственная игра будет улучшаться под руководством Гвардиолы», — сказал Марез.

В минувшем сезоне Марез сыграл в 36 матчах, забил 12 голов и отдал 13 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Манчестер Сити»