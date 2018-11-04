Премьер-лига. 13-й тур. «Зенит» одерживает минимальную победу над «Ахматом»

В 13-туре чемпионата России «Зенит» принимал у себя «Ахмат». Гол Маркизио с пенальти принес питерскому клубу минимальную победу над грозненцами — 1:0.

Премьер-лига. 13-й тур

ЗЕНИТ — АХМАТ — 1:0 (1:0)

Санкт-Петербург. 4 ноября.

Стадион: «Санкт-Петербург».

Судья: Сергей Карасев (Москва).

«Зенит»: Лунев, Маммана, Чернов, Иванович, Нету, Маркизио (Ерохин, 62), Паредес, Кузяев, Мак (Дриусси, 62), Шатов (Анюков, 90), Дзюба.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Анхель, Мохаммади, Плиев, Семенов, Иванов, Исмаэл, Думбия, Раванелли, Митришев (Балай, 77).

Гол: 1:0 — Маркизио (31, с пенальти).

Предупреждения: Раванелли (20), Паредес (69), Ерохин (79).

Удаление: Паредес (83).

В первом тайме хозяева сразу же завладели преимуществом. На 4-й минуте Паредес опасно пробил со штрафного, но Городов справился с этим ударом. Спустя шесть минут Чернов пробежался по левому флангу и навесил в штрафную грозненцев, вратарь пролетел мимо мяча и Шатову оставалось замкнуть мяч в пустые ворота, но полузащитник «Зенита» ударил мимо. На 31-й минуте «сине-бело-голубые» заработали пенальти: Мохаммади срубил в штрафной Мака. 11-метровый успешно реализовал Маркизио. Во втором тайме уже гости смогли создать момент. На 56-й минуте Уциев сделал прострел с правого фланга, который замкнул Раванелли, но Лунев спас питерский клуб. На 81-й минуте Паредес срубил Раванелли и получил вторую желтую карточку. Через 7 минут был момент у Дзюбы. Нападающий пробил чуть выше ворот.

10 (5) удары (в створ) 9 (3)

9 фолы 11

1 угловые 0

4 офсайды 3

52 % владения мячом 48

Фото: twitter ФК «Зенит»

Источник: Еженедельник «Футбол»