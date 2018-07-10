Криштиану Роналду перешел в «Ювентус»

«Ювентус» подтвердил трансфер нападающего «Реала» Криштиану Роналду. Это официальная информация.

33-летний португалец перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Реал» в 2009 году. Тогда мадридцы заплатили за футболиста 93 миллиона евро.

Вместе с испанским клубом Роналду завоевал 13 трофеев.

Четыре раза он выигрывал Лигу чемпионов, два раза чемпионат Испании, два раза Кубок Испании, два раза Суперкубок Испании, два раза Суперкубок УЕФА, три раза Клубный чемпионат мира.

В общей сложности Роналду провел за «Реал» 438 матчей и забил 450 голов. Больше него за клуб не забивал никто.

Фото: Global Look Press Сергей Дроняев

Источник: Твиттер «Реала»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»