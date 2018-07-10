Станислав Черчесов — Петеру Шмейхелю: «Твой сын играл лучше тебя»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сравнил выступление Петера и Каспера Шмейхелей на чемпионатах мира. По мнению российского специалиста, сын превзошел отца.

«Петер, твой сын Каспер провел чемпионат мира великолепно, фантастически. Извини, но он был лучше тебя. Это объективный взгляд тренера», — сказал Черчесов.

«Эти слова наполняют меня гордостью», — ответил на данное заявление российского специалиста Петер Шмейхель.

Сборная Дании покинула турнир, уступив Хорватии в 1/8 финала по пенальти.

Фото: Global Look Press

Источник: RT

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»