Уругваец Лукас Торрейра перешел из «Сампдории» в «Арсенал»

Полузащитник «Сампдории» Лукас Торрейра сменил клуб. Хавбек сборной Уругвая официально стал игроком «Арсенала».

«Сампдория» на своем сайте объявила о его переходе в лондонский клуб.

«Арсенал» также подтвердил трансфер в своем твиттере.

Сообщалось, что трансфер Торрейры обойдется «Арсеналу» в 30 миллионов евро.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Сампдории»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»