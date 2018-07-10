Уругваец Лукас Торрейра перешел из «Сампдории» в «Арсенал»

Полузащитник «Сампдории» Лукас Торрейра сменил клуб. Хавбек сборной Уругвая официально стал игроком «Арсенала».
«Сампдория» на своем сайте объявила о его переходе в лондонский клуб.
«Арсенал» также подтвердил трансфер в своем твиттере.
The wait is over… it's #TimeForTorreira 👍
Welcome to Arsenal, @LTorreira34 🔴 pic.twitter.com/wnUDYuDMeS
— Arsenal FC (@Arsenal) July 10, 2018
Сообщалось, что трансфер Торрейры обойдется «Арсеналу» в 30 миллионов евро.
Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Сампдории»