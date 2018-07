Уругваец Лукас Торрейра перешел из «Сампдории» в «Арсенал»

Полузащитник «Сампдории» Лукас Торрейра сменил клуб. Хавбек сборной Уругвая официально стал игроком «Арсенала».

«Сампдория» на своем сайте объявила о его переходе в лондонский клуб.

«Арсенал» также подтвердил трансфер в своем твиттере.

The wait is over… it's #TimeForTorreira 👍

Welcome to Arsenal, @LTorreira34 🔴 pic.twitter.com/wnUDYuDMeS

— Arsenal FC (@Arsenal) July 10, 2018