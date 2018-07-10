Уругваец Лукас Торрейра перешел из «Сампдории» в «Арсенал»

Автор: Владимир Шевелев 0

Лукас Торрейра

Полузащитник «Сампдории» Лукас Торрейра сменил клуб. Хавбек сборной Уругвая официально стал игроком «Арсенала». 

«Сампдория» на своем сайте объявила о его переходе в лондонский клуб.

«Арсенал» также подтвердил трансфер в своем твиттере.

Сообщалось, что трансфер Торрейры обойдется «Арсеналу» в 30 миллионов евро.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Сампдории»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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